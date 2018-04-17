МЧС предупредило москвичей о дождях и сильном ветре

Сильные дожди и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Москве во вторник вечером.

Экстренное предупреждение распространил московский главк МЧС. В ведомстве уточнили, что за сутки в столичном регионе может выпасть до 21 миллиметра осадков.

«По прогнозу синоптиков (Росгидромет) в период с 15:00 17.04.2018 до 21:00 18.04.2018 ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза», - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует москвичам соблюдать осторожность и внимательность в связи с неблагоприятной погодой. Дождливая погода сохранится в Москве до четверга. Может выпасть до трети месячной нормы осадков.