В США взорвался в воздухе двигатель пассажирского лайнера

Один из двигателей пассажирского самолета американской компании Southwest Airlines взорвался в воздухе. Об этом сообщает Fox 29.

После инцидента экипаж принял решение об экстренной посадке в ближайшем городе Филадельфия. На месте прибытия поврежденный лайнер уже ожидали пожарные экипажи с целью эвакуировать людей.

В результате случившегося серьезно пострадала одна пассажирка. По информации телеканала, ее частично «вытянуло» за борт после того, как двигатель взорвался, разрушив окно лайнера. Еще несколько человек получили ранения осколками.

Всего в самолете находилось 143 пассажира и пять членов экипажа. Большинство из них не пострадали физически, однако признались, что это был самый страшный опыт в их жизни. Один из пассажиров по имени Марти Мартинес вел прямую трансляцию происходящего на своей странице в Facebook.