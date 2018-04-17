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Дуров пожертвует миллионы долларов на обход блокировок в России

Андрей Аркадьев
19:58 17.04.2018
Основатель Telegram Павел Дуров заявил о своей готовности пожертвовать «миллионы долларов» администраторам серверов, которые продолжают поддерживать работу мессенджера в России.
Фото: lukomore.org/ Globallookpress

Создатель Telegram Павел Дуров начал выплачивать гранты в биткойнах администраторам VPN и Proxy-сервисов, благодаря которым российские пользователи могут пользоваться мессенджером, несмотря на блокировку Роскомнадзора. Предприниматель пообещал жертвовать миллионы долларов из личных средств в рамках «Цифрового сопротивления».

«Призываю всех присоединяться и участвовать — настройкой прокси/VPN серверов или их финансированием», - написал Дуров. Текст заявления опубликован на его странице «ВКонтакте».

Дуров поблагодарил пользователей за преданность и поддержку мессенджера. Он пояснил, что российские надзорные органы «в своей войне с прогрессом готовы блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, не считаясь с потерями посторонних проектов».

В пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Представители мессенджера заявляют, что данное требование технически не выполнимо и противоречит Конституции.

В понедельник, 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку Telegram, а также потребовал от Apple и Google удалить мессенджер из магазинов приложений. Ведомство блокирует IP-адреса подсетей Google и Amazon, серверы которых могут использоваться Telegram для обхода блокировки в России. В настоящий момент под ограничения попали более 16 миллионов адресов.

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