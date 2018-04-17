Юристы Telegram оспорили блокировку мессенджера в Мосгорсуде

Адвокаты Telegram обжаловали решение Таганского суда, согласно которому блокировка мессенджера на территории России исполняется немедленно. Об этом написал юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале.

К своему сообщению юрист прикрепил отсканированный документ с жалобой, обращенной к Московскому городскому суду. В документе говорится о нарушении процессуальных норм, которые произошли во время вынесения решения, а также изложена просьба о его отмене.

Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram в понедельник 16 апреля, согласно решению Таганского районного суда. В данный момент ведомство заблокировало восемнадцать подсетей «облачных» хранилищ Google и Amazon, которыми сервис пользовался для передачи траффика.

Блокировка мессенджера связана с отказом владельцев сервиса предоставить ФСБ ключи для дешифрования сообщений. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в будущем надзорное ведомство и сервис сумеют найти решение и мессенджер вернется в Россию.