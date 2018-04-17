Парад цветов: на центральной площади Ялты высадили 80 000 тюльпанов

На центральной площади крымской Ялты высадили рекордное количество тюльпанов. «Ковер» ярких цветов привлек к площади множество туристов. Сочетание тысяч ярких растений, моря и крымских гор превратило центр Ялты в самую популярную точку города.

Всего сотрудники Никитского ботанического сада украсили площадь в Ялте более чем 80 000 растений. Туристы признаются, что площадь Ялты теперь просто невозможно покинуть, и советуют гостям города подготовить свободное место на фотоаппаратах.

Селекционеры ботанического сада постоянно заняты выведением новых сортов цветов. В этом сезоне новинкой стал ароматный тюльпан, получивший название «Мороженое». Он обладает крупным «бокалом» и вскоре тоже будет радовать глаз туристов.