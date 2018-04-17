В Москве неизвестные похитили барокамеру Гагарина

В Москве украли сурдобарокамеру СКБ-48 для космических тренировок. Она находилась в реставрационном центре в Строгино. В этой барокамере предположительно тренировались советские космонавты из первого отряда, среди них были Юрий Гагарин, Герман Титов.

Украли ее прямо с охраняемой стоянки, где камера ожидала отправки на реставрацию, но стало известно об этом только через несколько месяцев. После ремонта барокамера должна была стать частью одной из экспозиций Музея космонавтики.

Похитители прибыли туда под видом мастеров и увезли музейный экспонат. О том, каким образом на охраняемой стоянке мог бесследно исчезнуть потенциальный музейный экспонат весом в четыре с половиной тонны, выясняется.

В свою очередь сотрудники Музея сообщили, что пока не установлено, действительно ли в украденной барокамере тренировался первый отряд космонавтов вместе с Гагариным, или нет.