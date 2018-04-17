СМИ: спецслужбы США задержали главу Государственного космического агентства Украины

Сотрудники спецслужбы США задержали главу Государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко во время 34-го космического симпозиума в Колорадо. Об этом сообщает портал «Новости Украины».

По данным издания, вместе с Дегтяренко был задержан глава КБ «Южное» Александр Дегтярев, который также присутствовал на мероприятии в составе украинской делегации. В публикации утверждается, что Дегтяренко и Дегтярев якобы задержаны по подозрению в сотрудничестве с КНДР в вопросе ракетной программы.

Как сообщает РИА Новости, в Министерстве юстиции США информацию о задержании подтвердить не смогли.

«Я лично не могу подтвердить это вам», - сообщил собеседник агентства, однако пообещал перенаправить запрос дальше.

В самом государственном агентстве информацию о задержании главы украинской космической отрасли и руководителя КБ «Южное» опровергают. Как следует из сообщения на сайте организации, Дегтяренко и Дегтярев находятся на симпозиуме в США и прибудут обратно на Украину 18 апреля.