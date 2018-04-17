Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Лаборатория боевиков по созданию химоружия обнаружена в Сирии: эксклюзивные кадры

Алексей Головко
18:12 17.04.2018
Российские военные обнаружили в сирийском городе Дума лабораторию боевиков по созданию химоружия и секретный склад, где они хранили компоненты для него.

Обычный подвал, но оборудованный как химическая лаборатория. Повсюду инструменты и реактивы. На столе блокнот. В нем от руки записаны формулы и расчеты пропорций.

Российские специалисты подтвердили, что обнаруженные здесь вещества могли быть использованы для создания смертоносных газов.

«Обнаружены вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором. Аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ», - рассказал специалист войск радиационной химической защиты Вооруженных Сил РФ Александр Родионов.

На соседней с лабораторией улице был обнаружен склад всевозможной химии, в том числе с такими же баллонами, как и на видеокадрах с последствиями якобы химической атаки в Сирии. Сейчас на этой улице много людей. Но при боевиках объект был совершенно секретным.

«Каждый раз когда сюда приезжали грузовики, то улицу просто зачищали. Нас выгоняли из домов. Не давали работать. Не знаю, что они делали в этих подвалах, но боевики явно пытались это оставить в секрете», - рассказал местный житель Амер Вазир.

Совсем недалеко узкий ход ведет нас в городскую больницу. Именно здесь в том самом видеоролике «Белых касок» люди мечутся, спасая детей и поливая их водой, всячески изображая заботу об отравленных.

Использовалось ли в Сирии химическое оружие, будет разбираться комиссия Организации по запрещению химического оружия, которая сегодня добралась до Восточной Гуты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Патриарх Кирилл и папа римский приняли совместное заявление по Сирии
Дата17.04.2018, 17:28
Патриарх Кирилл и папа римский приняли совместное заявление по Сирии
30-мм пушка в действии: кадры боевых стрельб БМП-2 под Хабаровском
Дата17.04.2018, 12:53
30-мм пушка в действии: кадры боевых стрельб БМП-2 под Хабаровском
Ведущие футбольные клубы России выступили за возрождение старого турнира
Дата17.04.2018, 10:30
Ведущие футбольные клубы России выступили за возрождение старого турнира
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Завершены испытания двигателя для истребителя Су-57
Дата17.04.2018, 12:53
Завершены испытания двигателя для истребителя Су-57
Самый мощный в мире: на Урале восстановили уникальный пятибашенный танк Т-35
Дата17.04.2018, 16:34
Самый мощный в мире: на Урале восстановили уникальный пятибашенный танк Т-35
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
ситуация в сирии
18:12 В стране и мире
Видео
Лаборатория боевиков по созданию химоружия обнаружена в Сирии: эксклюзивные кадры
17:28 В стране и мире
Видео
Патриарх Кирилл и папа римский приняли совместное заявление по Сирии
17:05 В стране и мире
Видео
Российские военные вышли на след организаторов провокации с химатакой в Сирии
15:40 В стране и мире
Видео
Путин предметно обсудил с Меркель акт агрессии Запада против Сирии
15:18 В стране и мире
Авиаударом по Сирии руководил Генеральный штаб Франции
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
18:30 В стране и мире
СМИ: спецслужбы США задержали главу Государственного космического агентства Украины
18:03 В стране и мире
Видео
Госдума намерена ввести закон для борьбы с «резиновыми квартирами»
16:34 Вопросы истории
Видео
Самый мощный в мире: на Урале восстановили уникальный пятибашенный танк Т-35
16:02 В стране и мире
Умер актер из сериалов «Каменская» и «Марш Турецкого»
12:56 В стране и мире
Видео
ВСУ накрыли шквальным огнем военную технику ЛНР, которую готовили к 9 Мая
События дня
События дня
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Рядом с МКС на огромной скорости пролетел странный объект: видео Видео
Рядом с МКС на огромной скорости пролетел странный объект: видео
Полз три дня и умер: бойцы ВСУ бросили раненого командира умирать, забрав у него автомат Видео
Полз три дня и умер: бойцы ВСУ бросили раненого командира умирать, забрав у него автомат
Рабочий нашел на стройке монету «нацистов из будущего» Видео
Рабочий нашел на стройке монету «нацистов из будущего»
Стало известно, какой комплекс ПВО армии САР сбил больше всего западных ракет Видео
Стало известно, какой комплекс ПВО армии САР сбил больше всего западных ракет
Все вышло из-под контроля: на Украине появилась новая зона риска
Все вышло из-под контроля: на Украине появилась новая зона риска
Ученые назвали шесть вещей, которые повышают артериальное давление
Ученые назвали шесть вещей, которые повышают артериальное давление
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.