Лаборатория боевиков по созданию химоружия обнаружена в Сирии: эксклюзивные кадры

Обычный подвал, но оборудованный как химическая лаборатория. Повсюду инструменты и реактивы. На столе блокнот. В нем от руки записаны формулы и расчеты пропорций.

Российские специалисты подтвердили, что обнаруженные здесь вещества могли быть использованы для создания смертоносных газов.

«Обнаружены вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором. Аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ», - рассказал специалист войск радиационной химической защиты Вооруженных Сил РФ Александр Родионов.

На соседней с лабораторией улице был обнаружен склад всевозможной химии, в том числе с такими же баллонами, как и на видеокадрах с последствиями якобы химической атаки в Сирии. Сейчас на этой улице много людей. Но при боевиках объект был совершенно секретным.

«Каждый раз когда сюда приезжали грузовики, то улицу просто зачищали. Нас выгоняли из домов. Не давали работать. Не знаю, что они делали в этих подвалах, но боевики явно пытались это оставить в секрете», - рассказал местный житель Амер Вазир.

Совсем недалеко узкий ход ведет нас в городскую больницу. Именно здесь в том самом видеоролике «Белых касок» люди мечутся, спасая детей и поливая их водой, всячески изображая заботу об отравленных.

Использовалось ли в Сирии химическое оружие, будет разбираться комиссия Организации по запрещению химического оружия, которая сегодня добралась до Восточной Гуты.