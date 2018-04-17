Госдума намерена ввести закон для борьбы с «резиновыми квартирами»

В Государственной думе РФ могут принять поправки в Жилищный кодекс и закон «О свободе граждан на свободу передвижения…». Соответствующее предложение было внесено депутатами Александром Сидякиным, Павлом Крашенинниковым и Галиной Хованской, сообщают «Известия».

Поправки, предложенные парламентариями, направлены на борьбу с так называемыми «резиновыми квартирами» - то есть ситуациями, когда на небольшой жилплощади прописаны десятки человек. Кроме того, изменения могут коснуться права на приобретение микродоли недвижимости, на которой невозможно проживать в реальности, например одной сотой квартиры.

В качестве основных мер борьбы с «резиновыми квартирами» депутаты предложили запретить собственникам жилья регистрировать на своей жилой площади людей, на которых приходится недостаточно учетной нормы квадратных метров. Для Москвы этот показатель составляет десять квадратных метров, для регионов может отличаться. Поправка не затрагивает членов семьи.

Вторая основная мера коснется запрета делить жилье на маленькие доли, проживание на которых невозможно. Минимальный размер вложения в недвижимость также должен быть ограничен учетной нормой квадратных метров, за исключением случаев приватизации, наследования и других ситуаций, при которых возникает законное право на долю помещения.

По данным «Известий», в начале апреля данные поправки получили отрицательный отзыв правительственной комиссии, против них выступили в МВД и Минстрое. Однако позже прошло совещание между разработчиками проекта и представительствами министерств. Не исключено, что проект будет принят после того, как его авторы внесут необходимые изменения и учтут пожелания представителей ведомств.