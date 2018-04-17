Twitter выдал сбой и перестал работать

Социальная сеть микроблогов Twitter испытывает затруднения с работой. Пользователи видят сообщение о технической ошибке при попытке воспользоваться сервисом.

«Спасибо за сообщение о неисправности! В ближайшее время мы устраним проблему и приведем систему в рабочее состояние», - говорится на сайте.

В данный момент не известно, с чем связан сбой в работе популярной социальной сети. Ряд пользователей Сети отмечают, что на их устройствах и компьютерах Twitter продолжает функционировать.

Судя по отзывам в Интернете, чаще всего выдают сообщение о технической ошибке мобильные приложения Twitter и десктоп-версия сервиса. Проблемы зафиксированы не только в России, но и других странах Европы, а также в США и Японии.