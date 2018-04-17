Патриарх Кирилл и папа римский приняли совместное заявление по Сирии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа римский Франциск приняли совместное заявление по ситуации в Сирии.

Текст документа зачитал в СМИ председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, пишет РИА Новости.

Кирилл и Франциск отметили важность недопущения дальнейшей эскалации напряженности в Сирии, необходимости избежать противостояния и встать на путь диалога. Документ поддержали главы Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской православных церквей, а также ряд других христианских лидеров.

«Продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке, в последние годы причинившие огромные страдания, унесшие жизни многих тысяч людей и заставившие миллионы спасаться бегством, ныне грозят перерасти в глобальный конфликт», - говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду объектов в Сирии. По данным Генштаба РФ, всего было выпущено более 103 ракет, 71 была сбита сирийскими средствами ПВО. Президент России Владимир Путин осудил атаку США и их союзников, назвав их действия «актом агрессии против суверенного государства».