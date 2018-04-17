Роскомнадзор заблокирует 18 подсетей Google и Amazon

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что в данный момент регулятор выгружает 18 подсетей на ресурсах Google и Amazon. Об этом сообщает «Интерфакс».

Жаров отметил, что ведомство донесло до обеих компаний информацию о том, что в их «облачных» хранилищах находится значительное количество IP-адресов, подпадающих под судебную блокировку. На текущий момент реакции от Amazon и Google не поступило.

Глава Роскомнадзора добавил, что его сотрудники перед блокировкой IP-адресов «разбирают» подсеть, чтобы выяснить, не связана ли она с крупными и социально значимыми ресурсами. Только после этой проверки подсеть отправляется либо не отправляется на выгрузку.

«В настоящее время идет значительное количество сообщений о том, что пострадали те или иные ресурсы. Надо понимать, что сбой в работе Интернета далеко не всегда связан с блокировкой», - сказал Жаров.

Блокировка мессенджера Telegram в России началась 16 апреля. Она связана с отказом владельцев сервиса предоставить ФСБ ключи для дешифрования сообщений.