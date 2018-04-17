Стивен Сигал посетил центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Известный американский актер Стивен Сигал по приглашению вице-премьера России Дмитрия Рогозина посетил центр «Космонавтика и авиация» в Москве.

Об этом заместитель председателя российского правительства сообщил на своей странице в Facebook.

«Стив по моему приглашению приехал в Музей "Космонавтика и авиация" на ВДНХ», - написал Рогозин.

Крупнейший музей, посвященный истории освоения космоса, открылся для широкой публики в пятницу, 13 апреля, в отреставрированном павильоне № 34 «Космос» на ВДНХ.

В космическом центре представлены капсула Юрия Гагарина, макет искусственного спутника Земли и много других экспонатов.