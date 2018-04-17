Первый украинский вертолет «Надія» - это советская разработка 1960-х годов - эксперт

Представленный украинской компанией «Мотор Сич» вертолет на деле является ремоторизированной версией вертолета Ми-2, который совершил первый полет в 1961 году.

«Вертолет, представленный украинской компанией "Мотор Сич" по сути своей является ремоторизированным вертолетом советского производства Ми-2», - считает авиаэксперт Дмитрий Дрозденко.

По словам Дрозденко, вертолет получил дополнительные 200 лошадиных сил, а кроме того, были несколько изменены фюзеляж, носовая часть и капоты, для чего использовались в том числе композиционные материалы.

«Не вполне понятны заявления украинской стороны о том, что этот вертолет построен в 2017 году, потому что конкретно эта модель была представлена на выставке HeliRussia года три или четыре назад», - сказал Дрозденко.

По словам эксперта, несмотря на то что первые разработки финансировались Министерством обороны, вертолет имеет скорее гражданское назначение и вряд ли может быть превращен в ударный.