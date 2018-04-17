На Украине призвали вернуть Крыму «арийское» название
На украинском телевидении призвали дать Крыму «арийское» название и переименовать населенные пункты полуострова.
Фото: Serguei Fomine/ Russian Look/ Globallookpress
Видео: Телеканал ZIK/ YouTube
Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин предложил переименовать города Крыма, а полуострову вернуть исконное «арийское» название - Таврида.
Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала ZIK.
«Город (Херсонес Таврический - прим. ред.) Корсунь называется, а полуостров - Таврида. Почему-то его Крымом называют», - считает политолог.
Соскин также призвал «разорвать договор о дружбе с Россией» и прекратить дипломатические связи между РФ и Украиной. Он обвинил власти Киева в «пророссийской» направленности.
Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.