На Украине призвали вернуть Крыму «арийское» название

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин предложил переименовать города Крыма, а полуострову вернуть исконное «арийское» название - Таврида.

Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала ZIK.

«Город (Херсонес Таврический - прим. ред.) Корсунь называется, а полуостров - Таврида. Почему-то его Крымом называют», - считает политолог.

Соскин также призвал «разорвать договор о дружбе с Россией» и прекратить дипломатические связи между РФ и Украиной. Он обвинил власти Киева в «пророссийской» направленности.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.