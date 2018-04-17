Путин обсудил с министрами перспективы развития российской экономики

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное перспективам развития отечественной экономики. Стенограмма встречи главы государства с министрами и главами структур, состоявшейся в Ново-Огарево, опубликована на официальном сайте Кремля.

Это совещание является традиционным, как подчеркнул президент в обращении к собравшимися. На этот раз акцент был сделан на самых ближайших шагах, посвященных укреплению финансового благополучия страны.

«Мы с вами по сложившейся традиции и практике сегодня поговорим об экономической ситуации в стране, поговорим о ближайших и среднесрочных перспективах развития, о мерах по дальнейшему развитию российской экономики», - отметил президент.

В обсуждении приняли участие как сотрудники администрации главы государства, так и главы ведомств. В их числе министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Орешкин.