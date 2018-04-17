Умер актер из сериалов «Каменская» и «Марш Турецкого»

Известный актер Андрей Невраев ушел из жизни в возрасте 69 лет, пишет НСН. Он умер еще 14 апреля, но известно об этом стало только сейчас. Причина смерти не раскрывается.

Прощание с артистом прошло 17 апреля в Николо-Архангельском крематории в Москве.

Андрей Невраев родился в 1949 году в Свердловске. Учился в театральном училище в родном городе. Играл в Свердловском и Новосибирском ТЮЗах. С 1990 года служил в Москве в Театре им. М. Н. Ермоловой, Театре Армена Джигарханяна.

Российскому зрителю известен благодаря ролям в сериалах «Каменская-3», «Частный детектив», «Закрытая школа», «Марш Турецкого», «Бедная Саша». Также снимался в фильмах «Охота на пиранью», «Царь» и «София».