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Новая версия: в Лондоне сообщили, что Скрипалей отравили «жидким ядом»

Лина Давыдова
15:58 17.04.2018
Специалисты из британского Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства намерены провести в девяти местах в Солсбери очистительные работы с использованием специальных препаратов.
Новая версия: в Лондоне сообщили, что Скрипалей отравили «жидким ядом»
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Фото: ukr.media / Global Look Press

Нервно-паралитическое отравляющее вещество, использованное для отравления британского шпиона и его дочери Юлии, было доставлено «в жидкой форме». Об этом сообщила пресс-служба правительственного Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (Defra). В ведомстве отметили, что для отравления Скрипалей была использована очень малая доля вещества.

Специалисты Defra также предупредили о проведении в девяти местах в Солсбери очистительных работ с использованием специальных препаратов. Среди этих мест - центры скорой помощи, дом Сергея Скрипаля и несколько общественных заведений, в котором шпион и его дочь побывали в день отравления.

Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии. Позже стало известно, что они пострадали при взаимодействии с отравляющим веществом.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что британского шпиона и его дочь отравили  нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», якобы разработанным в СССР. Российская сторона данные обвинения отвергает, так как все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Недавно швейцарский исследовательский центр проанализировал пробы с места инцидента в Солсбери и пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии и не производилось ни в России, ни в СССР. Однако данное исследование Лондон не принял во внимание.

Возможно, свет на произошедшее могла бы пролить Юлия Скрипаль, однако она отказывается говорить как с российскими дипломатами, так и с собственными родственниками. Последние не исключают, что девушку запугивают! Но кому выгодно молчание Скрипалей? И кто может быть причастен к произошедшему в Солсбери? Телеканал «Звезда» провел собственное расследование. Не пропустите новый выпуск программы «Специальный репортаж» 18 апреля в 20:20.

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