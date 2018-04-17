Путин предметно обсудил с Меркель акт агрессии Запада против Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщается на официальном сайте российского лидера.

Стороны обсудили ряд важных вопросов международной повестки. В первую очередь Владимир Путин напомнил Ангеле Меркель о том, что страны Запада совершили акт агрессии против суверенной Сирии, нарушив этим устав ООН.

Обе стороны пришли к мнению, что необходимо объективно расследовать «химическую атаку», которая якобы произошла в сирийском городе Дума. Именно эта «атака», которую глава МИД РФ Сергей Лавров назвал инсценировкой, послужила формальным поводом для ракетно-бомбового удара США и их союзников по Сирии.

Путин и Меркель выразили готовность к сотрудничеству по возобновлению политико-дипломатических усилий по сирийскому досье, в том числе на площадках в Женеве и Астане. Кроме того, лидеры обменялись мнениями по вопросам, связанным с постройкой газового трубопровода «Северный поток - 2».