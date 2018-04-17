Опубликована деловая программа ПМЭФ-2018

Программа фоурма насчитывает более 90 мероприятий, в числе которых деловые сессии, панельные дискуссии, бизнес-диалоги, тематические бизнес-завтраки, теледебаты и прочее. Все события пройдут в рамках четырех основных тематических блоков: «Глобальная экономика в эпоху изменений», «Россия: используя потенциал роста», «Человеческий капитал в цифровой экономике» и «Технологии для лидерства».

«Главная тема ПМЭФ-2018 - "Создавая экономику доверия" - объединяет все тематические блоки под одним названием и позволяет участникам и гостям форума со всего мира обсудить друг с другом ключевые задачи, стоящие перед мировым бизнес-сообществом, найти новые точки для развития экономики. В дискуссиях, в обмене мнениями рождается то самое доверие, в котором сейчас так остро нуждается мировая экономика», - отметил советник президента Российской Федерации, руководитель программного комитета оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Центральным событием форума станет пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

«В рамках Петербургского международного экономического форума - 2018 особое внимание будет уделено как вопросам развития традиционных секторов экономики (энергетика, транспорт и т. д.), так и новым тенденциям цифровизации», - заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, комментируя программу форума.

По его словам, представители органов власти и бизнеса обсудят антимонопольное регулирование в цифровой экономике; развитие необходимых навыков и будущее рынков труда; цифровые технологии в АПК; защиту информации и безопасность в условиях глобализации. Специальным мероприятием ПМЭФ-2018 станет Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20) с участием представителей аргентинского председательства в B20, глобальных бизнес-лидеров и глав международных организаций, посвященный обсуждению рекомендаций для лидеров «Группы двадцати» к саммиту в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря 2018 года. ПМЭФ-2018 посетят внушительные делегации бизнеса таких стран, как США, Франция, Япония, Индия, Италия, Финляндия и многих других.

Работу ПМЭФ-2018 завершит Международный молодежный экономический форум, организованный в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации об организации постоянно действующей молодежной платформы на Петербургском международном экономическом форуме фондом «Росконгресс», Федеральным агентством по делам молодежи совместно с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России».