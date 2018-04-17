Змея забралась на машину и заблокировала водительницу в салоне: видео

Жительница Австралии заметила что-то странное на капоте своего автомобиля, когда ехала по трассе, направляясь в штат Квинсленд. Она остановила машину на обочине и решила дождаться, пока пресмыкающееся покинет транспортное средство и уползет в кусты.

Однако на кадрах, выложенных на YouTube, видно, что животное не только не уползло, а наоборот, забралось на лобовое стекло автомобиля.

«Я не знала, как мне поступить в данном случае, и стала паниковать. Змея смотрела мне прямо в глаза. Я опаздывала и не знала, как буду выходить из машины», - призналась автоледи.

Вскоре женщина добралась до места назначения, где ей помогли снять змею с автомобиля и отпустить в лес.