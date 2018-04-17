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Авиаударом по Сирии руководил Генеральный штаб Франции

Вадим Синицын
15:18 17.04.2018
Генштаб Франции управлял не только своими ВВС, но и американскими бомбардировщиками и беспилотниками, а также британскими истребителями и самолетами поддержки.
Авиаударом по Сирии руководил Генеральный штаб Франции
Фото: Groupe de Chasse 12 Cigognes / Facebook

Руководитель штаба Военно-воздушных сил Франции Андре Ланата признался, что планирование и координация воздушной части ракетной атаки против Сирии осуществлялись Генеральным штабом республики. Об этом он заявил в интервью, сообщает местное издание Opex 360.

По словам Ланата, глава Генерального штаба страны Франсуа Леконтер лично руководил планированием ракетных ударов с воздуха по объектам Сирийской Арабской Республики. Французское командование управляло не только самолетами своих ВВС, но и американскими бомбардировщиками и беспилотниками, а также британскими истребителями и самолетами поддержки.

Андре Ланата подчеркнул, что французские самолеты для участия в операции вылетели непосредственно с территории Франции, хотя страна располагала более удобной возможностью отправить их с территории Ближнего Востока. По словам главы ВВС, вылет боевых самолетов с территории Франции якобы символически продемонстрировал «национальную волю и решимость».

В ночь на 14 апреля силы США, Франции и Великобритании нанесли ракетно-бомбовые удары по территории Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку правительства САР в городе Дума. Большинство ракет были сбиты средствами сирийских ПВО. Как позже отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, химической атаки в городе Дума не было, зато имели место инсценировка и съемка постановочных видео с целью обвинить сирийское правительство.

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