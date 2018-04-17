Огненные капли: спасатели рассказали детали о начале пожара в «Зимней вишне»

Крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался с того, что над игровой зоной произошло короткое замыкание. Об этом рассказал журналистам глава департамента надзорной и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

По словам специалиста, к замыканию, вероятно, привело большое переходное сопротивление или перегрузка ведущих частей лампы.

«У этого светодиодного светильника был рассеиватель, оплавления которого и пошли вниз, каплевидной огненной формы, и упали в поролоновую яму», - цитирует Еникеева РИА Новости.

Кроме того, добавил представитель МЧС, эвакуационные пути в торговом центре, по сути, являлись ловушкой, поскольку были блокированы горючими токсичными предметами, содержащими хлористый водород.

Пожар в «Зимней вишне» в центре Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.