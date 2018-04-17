Российских студентов хотят вернуть из Великобритании домой

Проект по возвращению на родину российских студентов, обучающихся в Великобритании и других «недружественных» по отношению к России странах, запустило Россотрудничество совместно с МГИМО. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Новый проект носит шутливое название «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!», которое является отсылкой к выражению «highly likely» (в пер. с англ. - весьма вероятно). Его неоднократно употребляли британские власти, когда пытались обвинить Россию в отравлении шпиона MI6 Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

По мнению авторов проекта, молодые россияне могут пострадать от провокаций в странах, проявляющих недружественное отношение к России. В то же время специалисты полагают, что уровень образования в российских вузах не хуже западного.

«Мы зачастую переоцениваем зарубежные вузы», - заявил декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

Что касается трудоустройства обучавшихся за рубежом россиян, то, по мнению главы предпринимательского сообщества «Преактум» Олега Мансурова, российские специалисты с зарубежным образованием при возникновении амбициозных проектов будут готовы переехать на Дальний Восток.

В то же время опрошенные газетой студенты в Великобритании заявили, что не испытывают какого-либо давления в связи с ухудшением отношений Москвы и Лондона.