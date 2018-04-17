Spotify и 3DSecure MasterCard стали частично недоступны в России

Служба потокового аудио Spotify, позволяющая легально и бесплатно слушать музыку, стала недоступна на территории России. Как сообщает аккаунт «Дуров позвонит» в Telegram, скорее всего, это произошло из-за блокировок IP-адресов Amazon.

Spotify официально не представлен в России, однако российские пользователи используют его. Глава компании Дэниел Эк недавно пообещал, что в скором времени Spotify появится в РФ, поскольку это страна «с богатой музыкальной культурой».

Аккаунт «Сайберсекьюрити и Ко», в свою очередь, пишет, что в России стал частично недоступен шлюз 3DSecure MasterCard.

«У ряда банков и платежных систем наблюдаются проблемы с успешным прохождением онлайн-платежей банковскими картами MasterCard. Пользователи жалуются на невозможность подтвердить операцию по SMS», - уточняется в сообщении.

Ранее, напомним, проблемы в связи с блокировкой IP-адресов Amazon возникли у мессенджера Viber.