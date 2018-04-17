Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ

Мэр города Горловка Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе населенного пункта Жованка. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По данным канала, кортеж главы города приблизился к домам местных жителей, которые располагаются на линии фронта. Приходько намеревался выяснить, есть ли пострадавшие в результате ранее случившегося мощного обстрела со стороны ВСУ.

В этот момент украинские военные засекли автомобили, в одном из которых находился мэр Горловки, и открыли огонь из стрелкового оружия. В результате атаки глава города не пострадал. По информации канала, в данный момент обстановка в Горловке стала спокойнее.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ нарушили «пасхальное» перемире и обстреляли район расположения военной техники в самопровозглашенной Луганской народной республике, которую готовили для участия в параде ко Дню Победы. Обстрел был произведен из артиллерийских орудий калибра 152 миллиметра.