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В аэроэкспрессах отменили плату за провоз животных и велосипедов

Андрей Аркадьев
14:56 17.04.2018
Крупных собак и велосипеды разрешено провозить в тамбурах поездов.
В аэроэкспрессах отменили плату за провоз животных и велосипедов
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

«Аэроэкспресс» отменил плату за провоз домашних животных и велосипедов. Изменения коснулись всех направлений, сообщает пресс-служба компании.

Ранее стоимость перевозки одного домашнего животного составляла 100 рублей, а велосипеда - 50 рублей.

«Мы упростили правила проезда в "Аэроэкспресс" - пассажирам с велосипедами и животными теперь не придется тратить время и средства на покупку дополнительного билета для их перевозки», - уточнил исполнительный директор «Аэроэкспресса» Валерий Федоров.

Отмечается, что провозить велосипеды и крупных собак можно только в тамбуре. Мелких особей можно размещать в специальных контейнерах на местах для ручной клади.

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