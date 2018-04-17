В аэроэкспрессах отменили плату за провоз животных и велосипедов

«Аэроэкспресс» отменил плату за провоз домашних животных и велосипедов. Изменения коснулись всех направлений, сообщает пресс-служба компании.

Ранее стоимость перевозки одного домашнего животного составляла 100 рублей, а велосипеда - 50 рублей.

«Мы упростили правила проезда в "Аэроэкспресс" - пассажирам с велосипедами и животными теперь не придется тратить время и средства на покупку дополнительного билета для их перевозки», - уточнил исполнительный директор «Аэроэкспресса» Валерий Федоров.

Отмечается, что провозить велосипеды и крупных собак можно только в тамбуре. Мелких особей можно размещать в специальных контейнерах на местах для ручной клади.