В Кремле дали оценку решению Трампа отложить санкции против РФ

Из того, что Дональд Трамп решил отложить введение новых санкций против России, рано делать какие-то выводы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наверное, рано по итогам одного дня говорить и давать какую-то оценку, что кто-то что-то проявил. Здесь можно просто в целом сказать о нашем отношении к санкционной тематике», - подчеркнул Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что «единственными легитимными санкциями являются те, которые объявляет Совет Безопасности ООН», а введенные американцами меры в Кремле считают незаконными.

«За ХХ век 174 раза объявлялись санкции. Из них 110 раз санкции вводились США. К сожалению, это такая обыденная практика, с которой мы не можем согласиться, мы считаем их незаконными», - отметил Песков.

Шестого апреля США ввели очередные санкции против РФ «из-за ситуации на Украине», которые на этот раз коснулись 24 россиян и 14 юридических лиц. Пятнадцатого апреля постпред США при ООН Никки Хейли заявила о намерении Вашингтона разработать новые меры против России за поддержку Сирии. Однако 17 апреля стало известно, что Дональд Трамп распорядился отложить введение санкций.

Кроме того американский президент отметил, что постпред США при Совбезе ООН поторопилась с заявлениями и выступила без согласования с Белым домом. Также Трамп обвинил своих помощников в дезинформации по поводу высылки дипломатов.

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