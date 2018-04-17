Россия перестанет предоставлять НАТО транспортник Ан-124 «Руслан» - СМИ

Российская авиакомпания «Волга-Днепр» предупредила армии НАТО о приостановке сотрудничества, сообщает французское издание Challenges со ссылкой на свои источники.

В сообщении подчеркнуто, что выход компании «Волга-Днепр» из договора SALIS, по которому страны альянса имеют возможность использовать транспортные Ан-124 «Руслан» по системе предоплаченных часов, станет серьезным ударом для французских войск.

«Мы получили сильные сигналы о том, что это решение связано с санкциями США», - сообщает издание со ссылкой на источники в вооруженных силах Франции.

В сообщении отмечено, что, несмотря на наличие самолетов Airbus A400M, Lockheed C-130 Hercules, Transport Allianz C.160 Transall и на поддержку британской армии, у которой имеются транспортники Boeing C-17 Globemaster, французская армия остается зависимой от Ан-124, который используется для перевозки тяжелых грузов. В частности, вертолетов и бронемашин.

Ан-124 «Руслан» - самый тяжелый серийный транспортный самолет в мире, способный перебрасывать грузы до 120 тонн на дальность до 4 800 километров.

В России авиакомпанией «Волга-Днепр» эксплуатируется 12 самолетов. Шестнадцать машин стоит на вооружении ВКС РФ.

Разработчиком самолета является ГП «Антонов», которое осталось после развала СССР на Украине. В связи с тем, что под давлением властей украинское предприятие было вынуждено отказаться от сотрудничества по Ан-124 с Минобороны РФ, обязанности по продлению ресурса самолетов были возложены на ОАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина».

Первый прошедший модернизацию в декабре 2017 года самолет Ан-124 «Руслан» получил имя конструктора Олега Антонова.