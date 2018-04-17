Слон занялся йогой посреди дороги: видео

В Южной Африке слон перекрыл движение транспорта, остановившись посреди дороги, чтобы «позаниматься йогой», сообщает газета Daily Mail.

Видно, что животное переходило дорогу, однако в какой-то момент решило остановиться прямо на проезжей части и начало ритмично вытягивать задние ноги взад и вперед, будто бы выполняя комплекс упражнений йоги.

Закончив свои занятия спортом, слон «размял» уши и пошел дальше, освободив дорогу водителям.