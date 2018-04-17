В МВД предложили освободить белорусов и украинцев от экзамена по русскому языку

Освободить граждан Украины и Белоруссии от сдачи экзамена по русскому языку при получении российского гражданства предложили в МВД России. об этом сообщает РИА Новости.

«Родилось предложение освободить граждан Украины и Белоруссии от прохождения комиссии на подтверждение звания носителя русского языка. Считаем, что эта инициатива - она у нас уже оформлена в качестве законопроекта - будет двигаться», - заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова.

Это заявление Кириллова сделала в ходе специального заседания Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека «Собирание соотечественников во благо России».