Люди и велосипеды разлетелись в стороны: момент ДТП под Львовом попал на видео

В городе Броды Львовской области на улице Франко произошло ДТП с участием группы мотоциклистов и группы велосипедистов. Авария случилась днем 16 апреля.

Сотрудник полиции Львовской области Игорь Зинкевич на своей странице в социальной сети Facebook сообщает, что пострадали трое велосипедистов, пешеход, а также водитель мотоцикла Honda. По состоянию на утро 17 апреля в больнице остаются три человека.

На опубликованных кадрах ДТП видно, что группа велосипедистов останавливается у обочины. В этот момент на большой скорости в них врезается мотоцикл, при этом люди и велосипеды разлетаются в стороны, как кегли.