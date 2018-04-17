Тайский суд частично оправдал Настю Рыбку и Алекса Лесли

Суд города Паттайя оправдал Александра Кириллова и Анастасию Вашукевич, более известных как Алекс Лесли и Настя Рыбка, а также еще шестерых граждан России и Белоруссии по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности, об этом РИА Новости рассказал адвокат Саттхапхон Сийотха.

Он добавил, что организаторы тренинга все еще подлежат депортации, однако страну они смогут покинуть только после завершения судебного процесса.

Слушание по делу о сутенерстве пройдет 24 апреля. По словам Сийотхи, им грозят длительные сроки наказания.

Напомним, в феврале в Таиланде была задержана группа «секс-инструкторов». Им были предъявлены обвинения в незаконной трудовой деятельности, организации проституции и изнасиловании.