В Кремле выразили надежду на возвращение мессенджера Telegram

В Кремле рассчитывают на то, что владельцы Telegram выполнят условия ФСБ и суда и мессенджер снова станет доступен в России. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, может быть, что когда-то эти условия будут выполнены мессенджером и он вернется», - отметил он.

Вместе с тем Песков отказался отвечать на вопрос, насколько успешными, по его мнению, являются действия по блокировке мессенджера, указав, что подобные вопросы не относятся к компетенции Кремля.

Кроме того, Песков прокомментировал новости о том, что из-за противостояния Telegram и Роскомнадзора пострадали другие сервисы, в частности Google, Amazon, Viber и, по сообщениям пользователей Сети, 3DSecure MasterCard.

«Мы рассчитываем на то, что никто не будет страдать, те, кто не имеет к этой ситуации отношения. Рассчитываем, что ситуация будет отрегулирована так, чтобы и исполнялось решение суда, и это никак не затрагивало другие функции, сервисы, программы или приложения», - заключил пресс-секретарь главы государства.

Блокировка мессенджера Telegram в России началась 16 апреля. Она связана с отказом владельцев сервиса предоставить ФСБ ключи для дешифрования сообщений.