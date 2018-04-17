Взрывные скаты: в Турции нашли новый способ маскировки мин

Турецкая компания Albayrak Savunma и Черноморский технический университет собираются создать морские мины, которые похожи на скатов. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что эти устройства будут управляться при помощи шифрованных гидроакустических сигналов.

Проект получил название Wattozz. Устройство изготовлено из титана и алюминия и имеет форму ската. Мина может развивать скорость до 5,5 узла (почти десять километров в час) и работать на одном заряде до 12 часов. У Wattozz имеются три электромотора, система связи и две камеры, установленные в «глазницах» ската.

Умная мина способна ложиться на дно и находится в энергосберегающем режиме. Она начинает действовать по команде, двигается к подводному объекту и «примагничивается» к его корпусу. Команда о взрыве подается с удаленной станции. Кроме того, мина оснащена акустической системой самозащиты от хищных рыб и прочих животных.