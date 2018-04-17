Ученые назвали продукты, которые спасают от психических заболеваний

Специалисты из Университета Отаго в Новой Зеландии сообщили, что сырые овощи и фрукты показали себя одними из самых полезных продуктов для психического здоровья. Об этом сообщает Eurekalert.

По словам доктора Тамлин Коннер, проводившей исследования, употребление овощей и фруктов, которые не подвергались обработке, также более тесно связано с улучшением психического здоровья, чем продуктов, которые подверглись термической обработке или консервации. Вероятно, переработка ограничивает доставку необходимых для оптимального эмоционального функционирования питательных веществ, которые содержатся в богатой витаминами пище.

Коннер добавила, что исследователи провели работу с 400 добровольцами из Новой Зеландии и Соединенных Штатов в возрасте от 18 лет. Оценивались употребление сырых, приготовленных и обработанных фруктов и овощей, состояние психического здоровья людей, их привычки и образ жизни, режим сна, а также пол, этническая принадлежность и социально-экономический статус.

Кроме того, специалисты назвали десять самых полезных для психики продуктов. В их число входят морковь, огурцы, яблоки, бананы, шпинат, киви, а также цитрусовые и свежие ягоды.