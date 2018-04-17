Крым передал часть Тузлинской косы в федеральную собственность

Правительство Крыма в ходе заседания 17 апреля приняло решение передать часть Тузлинской косы в собственность РФ, сообщает РИА Новости.

«Осуществить безвозмездную передачу из собственности Республики Крым в федеральную собственность земельного участка площадью 6 530 квадратных метров с видом разрешенного использования земельного участка - транспорт, расположенного по адресу: Республика Крым, Керчь, коса Тузла», - говорится в документе.

Тузлинская коса состоит из одноименного острова в Керченском проливе и самой косы, которая примыкает к Таманскому полуострову.

Крымский мост соединит Таманский и Керченский полуострова. Его длина составит 19 километров, а в эксплуатацию мост будет запущен уже в мае 2018 года.

Для жителей полуострова это не стало неожиданностью, так как план о передаче земли вынашивался давно и активно велось обсуждение этой темы.