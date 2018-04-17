Война нового формата: как США «управляют миром» с 90-х годов

США пытаются удержать концепцию монополярного мира и управлять всем миром, в том числе и Европой. Так полагает член Совета Федерации Сергей Рыбаков. Своим мнением он поделился в эфире ток-шоу «Особая статья» на телеканале «Звезда».

«Америка завладела Европой полностью, и правительства, которые там существуют, колониальные... Конечно, сейчас стоит вопрос, сможет ли Америка удержать концепцию монополярного мира и управлять всем, в том числе и Европой. На самом деле вопрос стоит очень жестко, и мы не должны все это недооценивать», - предостерег эксперт.

По словам Рыбакова, мир сейчас находится в условиях третьей мировой войны, совершенно отличающейся от тех войн, к которым привыкло человечество.

«По сути, это мировая война. Она идет не в такой горячей фазе, в которой была Вторая мировая, но это мировая война, и она началась с падения Берлинской стены и с операции "Буря в пустыне"», - предположил эксперт.

Операция многонациональных сил (МНС), получившая название «Буря в пустыне», началась 17 января 1991 года. Санкционированная Совбезом ООН, она была направлена на освобождение захваченного Ираком Кувейта. В 1990 году президент Ирака Саддам Хусейн обвинил соседнюю страну Кувейт в воровстве нефти из приграничных месторождений. Кувейтский эмир шейх Джабер аль-Ахмед аль-Джабер согласился на переговоры. В ходе переговоров Ирак потребовал, чтобы Кувейт простил ему долг в 15 миллиардов долларов, а также выплатил компенсацию в 2,5 миллиарда долларов за нанесенный моральный ущерб. Переговоры закончились тем, что 2 августа иракская армия численностью в несколько сотен тысяч человек перешла границу Кувейта, а авиация Ирака стала бомбить кувейтские города. Иракские войска оккупировали Кувейт за один день. Эмир бежал из страны. Захватив Кувейт, Саддам Хусейн стал обладателем пятой части мировых запасов нефти.

Второго августа 1990 года, в день вторжения, Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 660 о немедленном выводе иракских войск из Кувейта. Организация Объединенных Наций пыталась решить конфликт политическими способами, но позже было принято решение начать операцию «Буря в пустыне». Кувейт был полностью освобожден 27 февраля 1991 года, а 6 марта было заключено перемирие. Многие политологи полагают, что именно с операции «Буря в пустыне» началось глобальное переустройство мира, которое привело к становлению США главным игроком на мировой арене.

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