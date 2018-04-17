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ВСУ накрыли шквальным огнем военную технику ЛНР, которую готовили к 9 Мая

Александра Арсентьева
12:56 17.04.2018
Как заявил Марочко, повреждены четыре единицы военной техники. Среди мирного населения и личного состава Народной милиции ЛНР потерь нет.
Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ
Видео: Народная милиция ЛНР / YouTube

Бойцы ВСУ обстреляли район расположения военной техники, которую готовили для участия в параде ко Дню Победы, 9 Мая. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Сегодня, 17 апреля, в 01:50, грубо нарушив действующее с 30 марта "пасхальное" перемирие, боевики 80-й отдельной десантной штурмовой бригады ВСУ открыли огонь из артиллерийских орудий калибра 152 миллиметра по району города Луганска», - заявил официальный представитель ЛНР.

Он уточнил, что целью обстрелов военнослужащих ВСУ стала территория Луганского высшего военного авиационного училища штурманов, где милиция готовится к проведению парада.

Как заявил Марочко, повреждены четыре единицы военной техники. Среди мирного населения и личного состава Народной милиции ЛНР потерь нет.

Он также напомнил, что о подготовке техники к военному параду Народная милиция официально многократно заявляла, а также сообщила об этом СМММ ОБСЕ.

В начале апреля сообщалось, что военные ВСУ 67 раз нарушили «пасхальное» перемирие. Оно вступило в силу в Донбассе 30 марта, но Украина взятые на себя обязательства не выполняет. В период с 14 марта по 4 апреля силовики в общей сложности открывали огонь 125 раз. В результате обстрелов есть жертвы среди населения, а также получили повреждения 25 домов.  

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