Российские ученые открыли новую планету в созвездии Большая Медведица

Новую экзопланету около звезды в созвездии Большая Медведица открыли российские астрономы. Об этом сообщает информагентство «Интерфакс» со ссылкой на астрономическую обсерваторию Иркутского госуниверситета.

Открытие произошло благодаря использованию уникального российского программного обеспечения, которое математически обрабатывало большие массивы данных при изучении небесной сферы. По просьбе российских ученых американский астроном-любитель из штата Массачусетс проводил наблюдения в области Большой Медведицы и обнаружил необычный объект, который менял яркость каждые 40 часов.

На основе этих данных астрономы установили, что свечение связано с так называемым транзитом экзопланеты по диску своей «родительской» звезды.

«Таким образом была открыта планета KPS-1B. Это газовый гигант, подобный Юпитеру. Он обращается вокруг материнской звезды с периодом около 41 часа на расстоянии чуть более четырех миллионов километров. Это крайне близко и быстро. К примеру, орбита того же Меркурия находится в 57 миллионах километров от Солнца», - цитирует агентство научного сотрудника ИГУ Кирилла Иванова.

По словам ученого, масса новой экзопланеты на 9% больше, чем у Юпитера, она также на 3% больше последнего. KPS-1B находится в тысяче световых лет от Земли.

Данные об открытии новой планеты подтвердились российской системой роботов-телескопов МАСТЕР, крупнейшим российским телескопом БТА и одной из французских обсерваторий.

Иванов подчеркнул, что непосредственными первооткрывателями экзопланеты будут считаться не отдельные люди, а в целом российский проект Kourovka Planet Search (KPS), инициированный Уральским госуниверситетом и поддержанный учеными из Иркутска и Москвы, а также астрономами-любителями из США и европейских стран.