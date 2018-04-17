Жертвами «Моста глупости» в Петербурге стали 146 автомобилей

Еще один водитель грузовой машины не поверил своим глазам, когда увидел мост с плакатом «"Газель" не проедет» на пересечении Ленсоветовской дороги и Софийской улицы в Петербурге. Он «нырнул» под путепровод и стал 146-й жертвой по счету так называемого «Моста глупости».

Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, как часто в одном и том же месте происходят подобные инциденты. Чтобы призвать к бдительности водителей, они посвятили путепроводу аккаунт в микроблоге Twitter, там и появились снимки последней аварии, произошедшей 16 апреля. Об этом сообщает сайт телеканала «360».

Свидетели многочисленных ДТП на этом участке недоумевают, почему годы бесконечных аварий остаются незамеченными администрацией города.

Мост над руслом притока реки Кузьминки был построен в 2011 году. В учреждении «Мостотрест» заявляли, что он оборудован всеми необходимыми предупреждающими знаками.