Главарь ячейки ИГИЛ* погиб от взрыва во время задержания сотрудниками ФСБ под Ростовом

ФСБ пресекла деятельность законспирированной ячейки сторонников ИГИЛ*, которые по указанию своих эмиссаров из Сирии готовили теракты на территории Ростовской области. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе ведомства.

Пособники террористов при совершении терактов были намерены использовать огнестрельное оружие и самодельные взрывные устройства, уточнили в спецслужбе.

«В ходе мероприятий с привлечением сил полиции были задержаны трое членов группы, у которых изъято: огнестрельное оружие, боеприпасы, готовое к применению СВУ», - добавили в ФСБ.

Также у задержанных нашли средства связи и электронные носители с материалами, пропагандирующими ИГИЛ.

Главарь ячейки при задержании оказал вооруженное сопротивление и привел в действие взрывное устройство, в результате чего погиб. На месте взрыва силовики нашли автомат АК-74, ручные гранаты, инструкции по изготовлению бомб.