Названы самые популярные иномарки в России

Эксперты составили рейтинг самых популярных новых иностранных автомобилей за первые три месяца 2018 года. Список опубликован на сайте аналитического агентства «Автостат».

Лидерство в рейтинге, как и в целом по рынку, сохраняет Kia Rio, которую в январе-марте 2018 года приобрели 25 370 автомобилистов, это на 20,2% больше результата годичной давности.

На втором месте среди самых продаваемых иномарок в России поднялся кроссовер Hyundai Creta, его продажи выросли на 39% (до 15 764 единиц). На третьей строчке рейтинга разместился седан Hyundai Solaris с результатом 14 470 купленных автомобилей (+14,2%).

Пятерку лидеров замыкают седан Volkswagen Polo (11 558 штук; +14,4%) и кроссовер Renault Duster (10 270 единиц; +19,4%).

Кроме названных автомобилей, в десятку самых популярных иномарок по итогам первого квартала 2018 года попали: Skoda Rapid (8 023 единицы; +28,8%), Renault Kaptur (7 659 единиц; +27,5%), Kia Sportage (7 590 единиц; +47,5%), Volkswagen Tiguan (7 308 единиц; +44,8%) и Renault Sandero (7 237 единиц; +27,7%).

С января по март 2018 года продажи новых автомобилей иностранного производства (с учетом LCV) в России в общей сложности составили 294,7 тысячи единиц (+22,3%). На их долю приходится 75% российского рынка.