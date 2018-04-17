СМИ: на время ЧМ-2018 в портах запретят перевалку опасных грузов

Перевалку опасных грузов в портах российских регионов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, запретят на время проведения мундиаля из соображений безопасности. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ».

«Стивидоры начали уведомлять клиентов, что из-за усиления мер безопасности, связанных с ЧМ-2018 по футболу, с 25 мая по 25 июля будет приостановлена перевалка опасных грузов "всех классов"», - говорится в статье.

По информации издания, компании, осуществляющие погрузочно-разргузочные работы в портах, обратились в Федеральное агентство морского и речного транспорта за разъяснениями по поводу того, какие опасные грузы подпадут под ограничения, однако полученный ответ не внес ясности.

Источники газеты в отрасли полагают, что будет полностью запрещен ввоз взрывчатых, инфекционных, радиоактивных и ядовитых грузов и веществ. Ввоз грузов остальных классов в каждом случае будет рассматриваться межведомственным оперативным штабом конкретного региона.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 по 15 июня, футбольные матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Саранске и Екатеринбурге.