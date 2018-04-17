Рядом с МКС на огромной скорости пролетел странный объект: видео

Недалеко от Международной космической станции неожиданно быстро пролетел длинный неопознанный объект белого цвета. Видео, на котором запечатлен летающий предмет, появилось в Сети. Судя по кадрам, объект двигался в сторону Земли.

По мнению одного из пользователей, который прокомментировал видео, «сигароподобная форма» помогает объекту избегать попадания космического мусора. Об этом сообщает Daily Star.

Опубликованный в Интернете ролик уже посмотрели свыше 150 000 человек. Большинство пользователей поражены этой находкой. Один из комментаторов заявил, что видел ее собственными глазами. Многие пользователи написали, что ошеломлены скоростью пролетающего мимо МКС объекта.