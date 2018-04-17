Решение Трампа по санкциям значительно укрепило рубль

На фоне отказа Трампа вводить новые санкции против России рубль стал расти.

Курс американской валюты на торгах Московской биржи снизился на десять копеек. На данный момент курс доллара опустился до отметки 61,06 рубль.

Также «подешевело» и евро. Курс валюты опустился на девять копеек и сейчас составляет 75,63 рубля.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп после консультации с советниками по национальной безопасности дал указание отложить введение новых санкций в отношении России, так как не чувствует себя достаточно уверенно по этому поводу.