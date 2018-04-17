Секретное оружие: ученые обнаружили у ядовитой рыбы «складной нож»

Американские ученые выявили необычный механизм защиты у одного из видов рыбы-бородавчатки. Об этом сказано в статье, которая была опубликована в журнале Copeia, передает SciNews.

Бородавчатка - это хищная рыба, она является одной из самых ядовитых в мире. Рыба обитает у берегов Индийского и Тихого океанов. На ее теле имеются отравленные шипы, токсин которых способен убить человека за несколько часов.

Эту рыбу сложно заметить, потому что она маскируется под камни (один из видов так и называют - рыба-камень). Специалисты из США нашли еще один защитный механизм - шипы, которые убираются в щеки.

С помощью этих «складных ножей» бородавчатка пугает противника и укалывает того, кто хочет ее съесть. За движение этих шипов отвечают небольшие мышцы.

Специалисты удивились тому, что эти шипы не были найдены учеными раньше.