В WhatsApp появится новая полезная функция

Пользователи WhatsApp в течение двух месяцев смогут восстановить удаленные файлы. Об этом сообщает WABetaInfo.

Разработчики мобильного приложения тестируют новую функцию: видео, изображения, документы, а также голосовые сообщения пользователей будут храниться на сервере. После удаления со смартфона их можно будет восстановить за два месяца.

Личная информация пользователей будет защищена сквозным шифрованием. Напомним, раньше мультимедийный файл автоматически удалялся через месяц.