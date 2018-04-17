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Ибица со снегом: западные СМИ в восторге от массового «голого спуска» в Кузбассе

Александра Арсентьева
09:58 17.04.2018
География GrelkaFest в этом году впервые представлена большим числом гостей из других стран. На фестиваль приехал даже участник из Канады.
Фото: Артём Емелин, Юлия Захаренко / GRELKA FEST ШЕРЕГЕШ Вконтакте
Видео: Daily Star

Четырнадцатого апреля 1 525 отважных райдеров в купальных шортах и бикини спустились на сноубордах и лыжах с горы Зеленая на горнолыжном курорте Шерегеш под Кемерово. Рекорд был официально зарегистрирован Книгой рекордов Гиннесса.

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«За шесть лет GrelkaFest стал неким туристическим кузбасским эпосом. Все райдеры не только Сибири, но и зарубежья знают, что в апреле нужно приехать в Шерегеш и принять участие в фестивале, чтобы удачно закрыть сезон», - рассказал организатор GrelkaFest Никита Гирин, передает издание «КузПресс».

География GrelkaFest в этом году впервые представлена большим числом гостей из других стран. На фестиваль приехал даже участник из Канады. В прыжках в бассейн, который проходил в рамках GrelkaFest, приняли участие двое представителей из Швеции. Главный приз спуска в купальниках достался участнице Каролине, которая приехала из Уганды.

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Западные СМИ восхитились размахом мероприятия, так, издание Daily Star посвятило этому событию огромный материал, в котором Шерегеш назвало Ибицей со снегом. В тексте материала также были собраны положительные отзывы участников GrelkaFest.

«Мне сказали, что сибирские девочки сумасшедшие и самые бесстрашные, и они совершенно правы», - сказала участница фестиваля Кристина, сообщает издание.

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«Солнце подобно Таиланду, снег похож на Альпы, вечеринка - на Ибицу», - заявил участник GrelkaFest Радион.

Также на GrelkaFest приехали из Новосибирска, Новокузнецка, Барнаула, Кемерово, Томска, Красноярска, Омска, Москвы, Иркутска, Сургута, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов.

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Ранее сообщалось, что западная пресса отреагировала на фестиваль BoogelWoogel, который проходил в Сочи. В рамках фестиваля около двух тысяч сноубордистов и лыжников в купальных костюмах совершали спуски с заснеженных склонов, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

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