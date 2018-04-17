Страны G7 призвали Россию «срочно ответить на вопросы» по «делу Скрипаля»

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» призвали Россию «срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери». Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады.

«Мы разделяем и соглашаемся с оценкой Великобритании, что очень вероятно, что Россия несет ответственность за это нападение и что нет правдоподобного альтернативного объяснения», - говорится в заявлении.

Главы внешнеполитических ведомств добавили, что Россия должна немедленно раскрыть программу по производству газа «Новичок» в соответствии с ее международными обязательствами.

«Наши опасения также усиливаются на фоне раннего безответственного и дестабилизирующего поведения России, включая вмешательство в демократические системы стран», - отмечается в заявлении.

Тем не менее в «Большой семерке» заявили, что собираются продолжать сотрудничество с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем, «чтобы вернуть Россию в международную систему, основанную на правилах».

Осужденный в России за госизмену британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта.

Британская сторона утверждает, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», и безосновательно обвиняет в покушении Москву.